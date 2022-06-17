根據陽光基金會2022年調查，在台灣每7人中，即會有1人曾因外貌遭受不友善對待，但這個數字跟2019年調查相比，並未改善。

陽光基金會自2011年開始，協同來自英國的Changing faces foundation，在台灣倡議「臉部平權」（faces equality），主張「每一張臉都是獨一無二」，不管因病或因意外而造成的顏損，都應該得到平等對待，而不應該受到歧視。

歷年來，包括總統蔡英文、前總統馬英九及夫人周美青、台北市市長柯文哲、前台北市市長郝龍斌、新北市市長侯友宜、前新北市市長朱立倫、前高雄市市長陳菊，以及台灣眾多縣市長，歷年皆大力支持響應「臉部平權」議題，前二年也難得完成全台23縣市長的共同連署支持。

另外，一路以來，包括藝人蔡依林、Selina、田馥甄、李懿、黑人陳建州、拐拐等人皆大力協助，透過多元發聲支持、參與馬拉松路跑等，大力推廣倡議臉部平權。

這二年在社會資源匱乏枯竭的情況下，獲社會小額支持，推出「陽光獎」獎學金，旨在徵選，不論是因為自己顏損或家人顏損，仍能在生活中，保持樂觀進取態度、正面能量，進而足以堪稱表率的學生們。也就是，其學習表現不會因為自己或家人的外觀或疾病所影響，而依然能表現傑出之典範好行為。此獎學金，即是針對顏損學生自己或顏損者學生子女，予以獎勵。

在金融業，亞太青年創新創業協會會長邱華創，也是前台銀人壽總經理、第一金投信總經理，常年支持「臉部平權」。在2011年，陽光基金會倡議臉部平權的元年之時，大力協助將「臉部平權」置入建國百年慶典，民國100年元旦總統府升旗大典中，不僅100位顏損朋友受邀為慶典嘉賓，「臉部平權」更成為典禮文告中，唯一倡議的公益議題。

任職金融事業期間，邱華創同時參與贊助「臉部平權日」公益活動經費，透過多元化形式於企業內部推動社會融合，「生活平權，從臉部平權開始」。倡議活動包含，結合其他知名金融機構及企業一起參與捐血、音樂欣賞、電影欣賞等活動，並且提供陽光顏損者於第一金投信暑期工讀之機會。

2015年不幸八仙塵爆事件發生，邱華創經過多次溝通及努力，透過慈濟上人證嚴法師的大力支持，安排四大志業執行長和主管與陽光基金會董事、執行長會面，始促成大愛感恩科技與陽光基金會二大慈善公益團體合作，開發涼感壓力衣以造福燒傷患者。

近期邱華創關注陽光基金會，正擬透過線上連署平台，推動每年的5月17日，訂定0517（你我一起）為「國定臉部平權日」。

陽光基金會希望將「臉部平權日」爭取納入國家紀念日（像是三八婦女節），加強推廣，讓在台灣生活的每個人無論顏面外觀如何，都有實踐自己的機會與環境，不因外表而來的刻板印象或歧視而遭受限制。期待更多人共襄盛舉。

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