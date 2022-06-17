桃園市台15線大園區路段連結桃園機場、台北港與多處工業區，重車來往頻繁，經過連日大雨沖刷，路面損壞情況嚴重。立委黃世杰直言，該路段長年未翻修，有加強養護的必要和急迫性，將爭取經費整修，還給民眾品質穩定的道路。

台61與台66線快速道路日前出現大量坑洞，除緊急修補外，交通部長王國材承諾爭取全面刨除翻修，如今台15線大園段也面臨相同問題。黃世杰今會同公路總局第一區養護工程處中壢工務段長蔡志盈與台水、台電與中華電信等單位到場會勘。

黃世杰說，台15線屬桃園交通要道之一卻長年未翻修，明年待國2甲線延伸到台15線完工後，將加重負擔，確有加強養護的必要與急迫性。

至於養護規畫，公路總局擬撥補2500萬元經費，優先改善南下27至31K處，竹圍底端近沙崙牌樓至後厝國小單向路段，預估今年7月提計畫、8月發包後於9月開工。

針對養護責任與費用分擔，黃世杰也提到，大園大觀路銜接台15線處至桃禧飯店的南北向路段，有明顯路面沉陷和破損，研判是台電實施韌性計畫後，因土質關係導致路面管溝沉陷冒出坑洞。日後管線挖掘後的回舖作業，除由公路總局審查外，施工單位對後續的損壞狀況，應負起改善責任，確保路面穩定度。