國民黨副主席連勝文今（17）日在臉書指出，最近有某網友在他的臉書用極盡侮辱的語句攻擊，他立刻反擊提告。最後對方請求和解，他要求對方各捐五萬元給「貓侍CatPool-社團法人台灣流浪貓關懷協會」與「財團法人流浪動物之家基金會」！

連勝文披露，過去有許多民進黨所豢養的媒體鷹犬、側翼名嘴與網路走狗等塔綠班匪眾用各種方式侮蔑他，甚至捏造假訊息、散播假新聞攻擊，對這些敗類從不姑息，絕對戰鬥到底！都被他透過司法或行政救濟的程序予以迎頭痛擊！

連勝文強調，他的臉書歡迎相關時事議題的討論，就算有意見不同的看法，或是沒品酸兩句，在法律容許的範圍內他也懶得鳥這些屁話。但只要超越法律界限，變成網路霸凌，甚至散播假訊息為綠營進行認知作戰，就絕對追擊到底！戰鬥就是要有行動，如果只是比誰大聲、誰夠尖酸刻薄，那就是潑婦罵街，若持續姑息，到最後就只能任人踐踏！

連勝文說，他非常樂意持續用這種模式，來幫助一些慈善公益機構，也同時幫塔綠班們消消罪孽！這些流浪動物要比塔綠班更具有「良心」，也更值得重視！若想透過這種模式做善事，「我們絕對樂意奉陪！」