南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖及草屯垃圾山間的水圳有大量魚群暴斃，居民懷疑是洗砂廢水或垃圾山滲出污水流入水圳，南投縣環保局派員前往現場檢測，研判是水中含氧量過低造成死亡。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧今天接受媒體聯訪指出，她接獲民眾陳情指南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁邊水圳有魚群大量暴斃，由於附近是草屯垃圾轉運站，她懷疑是垃圾山污水滲出或是鳥嘴潭人工湖施工時洗砂的廢水流出，導致魚群死亡。

針對有魚群大量死亡，南投縣環保局也發布新聞稿指出，環保局上午派人前往現場採樣，發現水質情況良好，由於死魚現象發生在梅雨季後，研判是水中含氧量過低造成魚類死亡。

南投環保局指出，針對民眾懷疑污染來源是鳥嘴潭施工廢水或草屯垃圾堆置場廢水造成，在草屯垃圾堆置場部分，已和草屯鎮公所合作啟動草屯堆置場垃圾移除工作，降低掩埋面灑水及加強廢水管理，應不致造成廢水大量排放影響水質。

南投環保局表示，鳥嘴潭工程持續趕工所造成的大量揚塵與洗車廢水，也可能是造成水質惡化原因，環保局將持續督促經濟部水利署在趕工之虞，仍應維護環境品質。（編輯：方沛清）1110618