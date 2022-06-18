北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建在18日的疫情防控工作新聞發佈會上表示，北京新冠肺炎疫情每日新增病例數已連續4天下降，並已降至個位數，連續3天無新增社會面病例，指出天堂超市酒吧聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，形勢持續向好，進入收尾階段。

據中新網引述北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰指出，統計18日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者僅1例在房山區，為無症狀感染者，已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。