陸委會的港人人道援助機制近期遭質疑為「窄門」，對此，陸委會以大篇幅回應指，推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向。援助港人事務非只出一張嘴或紙上談兵。聖經賦予「窄門」通往永生的意涵，陸委會將續秉初衷，繼續做好通往自由民主國度的守門人。

陸委會說明，針對有港澳條例第18條情形的港人，政府已參酌相關法律規定、國際作法及香港情勢，訂定處理程序及審查參考標準。「臺港服務交流辦公室」（下稱交流辦）作為政府「香港人道援助關懷行動專案」之執行單位，對於合法入境來臺、希望申請人道援助的個案，均會依既定程序受理及協處。交流辦成立近2年來，已循相關運作機制協助多名港人在臺安身立命，同仁除盡心盡力做好安置照顧，更犧牲休息時間努力學習廣東話及心理諮商技巧，以求不斷精進關懷工作。

陸委會稱，推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠。許多國家對於宣稱政治因素尋求援助者，並非來者不拒、照單全收；正是因為我方處在極權專制日益擴張、滲透的時代，更要慎思明辨、詳加甄別，才能避免協處機制受到干擾破壞。事實上，交流辦曾多次接到可疑的探詢電話。絕大部份受助個案也贊成，政府及交流辦嚴謹審慎以對的作法，倘若援助機制遭有心人士滲透，屆時才是親痛仇快、真正的求助無門。

陸委會強調，交流辦在籌備時期，即多次就援助港人實務經驗向國內各相関民團請益，正式運作以來，更是保持互動聯繫，持續就教諮詢。除此之外，為了讓受助個案能順利在臺生活，陸委會與交流辦走訪多個縣市、部會，溝通協調相關事宜，很多時候同仁甚至犧牲假日照顧家庭的時間，優先用來照料受助港人的需求。

陸委會續稱，因此，援助港人事務既要兼顧國家安全與人道關懷，應該是敦本務實、行遠致穩，而非只出一張嘴或紙上談兵，對外界批評陸委會會虛心檢討。聖經賦予「窄門」通往永生的意涵，陸委會及交流辦將續秉初衷，公私協力精進相關機制，繼續做好通往自由民主國度的守門人。