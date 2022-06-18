拜登：預計很快與習近平對話 考慮調降美對中關稅 23:042022/06/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登表示，他正對調降美對中關稅一事做決定。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他正對於調降美國針對中國的關稅一事做決定，且計劃很快與中國領導人習近平進行對話。 參與香會解放軍中將：實現中美軍事關係穩定應加強溝通協調 美國會暴動案聽證會 揭川普不認敗選執意施壓彭斯 聯準會升息抗通膨 拜登年底期中選舉壓力大 #拜登 #習近平 #對話 #調降 #關稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登簽署海運法案 減少出口商品積壓 19:452022/06/17 國際 拜登：經濟衰退並非無可避免 美不能袖手旁觀俄國侵烏 19:072022/06/17 國際 陸房企風暴擴大 穆迪：9個月遭調降評級91次 預料有更多違約 21:082022/06/17 兩岸 降低美中緊張關係 外媒：美方努力促成拜登習近平今夏通話 17:402022/06/17 兩岸 國戰會論壇》香會：劃分勢力範圍的對話（譚傳毅） 00:002022/06/17 海納百川 獲兩黨背書 拜登簽署海運法案 00:022022/06/18 財經 2022金磚國家工商論壇22日在京舉辦 習近平將出席演講 11:212022/06/17 兩岸 大陸戰略走向清晰 台應強化民主論述 04:102022/06/18 產業財經 白宮：擬削減對中不負責任關稅 04:102022/06/16 產業財經 Covid疫苗獲准對5歲以下幼童施打 拜登讚重大紓解 03:582022/06/18 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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