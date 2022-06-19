美中關係緊張，外媒報導，美國官員正籌備總統拜登與中國國家主席習近平夏天通話，預計最快7月。拜登今天證實「很快」會再和習近平通話，並表示自己正考慮是否解除對中關稅。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，就區域與全球安全、美中關鍵議題進行對話。3天後彭博引述知情人士表示，美方官員正努力安排拜登（Joe Biden）與習近平在今年夏天通話。

被問及何時會與習近平通話，目前在德拉瓦州度過週末的拜登向媒體表示「很快」。

這將是拜登去年1月上任以來，美中領導人第4度互動。兩人去年2月10日首度通話，隨後於同年11月15日舉行線上峰會，今年3月18日再度舉行視訊通話討論俄烏情勢，也觸及台灣議題。

美國油價物價飆漲，為拜登帶來不小政治壓力。為紓緩通貨膨脹，美國新聞網站Axios近日引述知情人士表示，拜登有意從前總統川普（Donald Trump）政府的中國關稅清單中刪除一些產品。

至於是否已決定解除對中關稅，拜登表示目前還在決定過程，他考慮中。