超淺層地震！規模6.0全台有感　最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌

今天上午9點05分發生芮氏規模6.0有感地震。台北捷運公司指出，北捷接獲地震2級訊息，立即按照SOP，進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。

【LIVE直播】全台有感！規模6.0超淺層地震　氣象局最新說明｜2022.06.20 @中時新聞網
清晨猛一搖！規模3.9極淺地震 台東最大震度4級
超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級
台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級
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