規模6.0有感地震 北捷啟動慢速巡軌 09:202022/06/20 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北捷運。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌 訂閱影音： 中時新聞網 今天上午9點05分發生芮氏規模6.0有感地震。台北捷運公司指出，北捷接獲地震2級訊息，立即按照SOP，進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。 【LIVE直播】全台有感！規模6.0超淺層地震 氣象局最新說明｜2022.06.20 @中時新聞網 清晨猛一搖！規模3.9極淺地震 台東最大震度4級 超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級 #地震 #有感地震 #北捷 #巡軌 #慢速 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10：57台東長濱鄉規模4.4地震 最大震度花蓮3級 11:092022/06/18 生活 19：00宜蘭規模4.4地震 「北部抖一下」最大震度2級 19:102022/06/16 生活 6公尺地震魚 現蹤太麻里海灘 04:102022/06/10 地方新聞 四川蘆山規模6.1地震 釀4死42傷、14427人受災 11:082022/06/03 兩岸 智利北部安托法加斯塔遭規模5.7地震侵襲 04:042022/06/04 國際 四川雅安6.1級地震已造成4人死亡41人受傷 10:372022/06/02 兩岸 四川凌晨連震「最大規模6.0」 他們裹棉被逃命畫面曝光 08:182022/06/10 兩岸 四川阿壩州馬爾康市凌晨連5震 最大規模6.0 成都市區震感強烈 03:482022/06/10 兩岸 手扶梯倒退嚕 違約金提高至50萬 04:102022/06/18 地方新聞 日本石川縣爆規模5.2地震 深度僅10公里 15:012022/06/19 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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