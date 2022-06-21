根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時13分發生芮氏規模3.7地震，深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方33.0公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110621

台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級
花蓮規模6.0地震 核電廠運作、台電供電均正常
規模6.0地震 台積電、聯電：營運不受影響
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