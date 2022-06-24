花蓮震不停！花蓮地區今接連發生5個地震，清晨4點先發生了規模4.5的地震，後來又相繼在上午6點、中午12點與下午1點發生規模3.8至5.1大小不一的地震。而氣象局表示，花蓮豐濱鄉今15時09分發生規模4.1地震，地震深度5公里，震央位在花縣政府南西方41.1公里，各地最大震度花蓮縣磯崎3級、台東縣長濱1級、南投縣玉山1級。

根據氣象局資料顯示，花蓮近海今04時21分發生規模4.5地震，深度5公里，震央在花蓮縣政府南南西方41.9公里，各地區最大震度為花蓮縣3級、台東縣1級與南投縣1級。後來在上午06時32分，台灣東部海域也發生規模5.1地震，深度29.1公里，震央在花蓮縣政府東方95.0公里，各地最大震度，宜蘭縣與台東縣2級，花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、新北市、嘉義市、屏東縣則是1級。

接著花蓮縣豐濱鄉12時29分發生規模3.8地震，地震深度16.5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方31.3公里，各地最大震度，花蓮縣2級、南投縣1級；花蓮縣光復鄉今13時47分發生規模3.9地震，地震深度9.3公里，震央位在花蓮縣政府南南西方 45.2 公里 ，各地最大震度花蓮縣3級、南投縣1級。