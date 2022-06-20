旅遊業者雄獅(2731)日前推出填寫「出境旅遊意願調查表」抽30萬旅遊金活動，期間吸引近3000位民眾參與，除了選出疫後最想去的旅遊目的地外，調查亦發現旅客旅遊習慣出現3大改變趨勢，包括歐洲詢問度增加、10日以上的長天數旅遊及客製化包團需求提升。

針對即將開放的出境旅遊市場，雄獅表示，將與多家航空公司洽談日本二、三線城市包機，申請觀光簽證須準備的「受付濟證」也可由日本分公司協助申請，待台灣開放組團就會立刻上架相關商品，相信未來台灣持續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦。

據雄獅調查統計，旅客疫後最想去的地區為日本奪冠，其次為韓國、歐洲、亞非、東南亞。進一步分析發現，大阪為最熱門旅遊目的地，第2～5名為首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬詢問度最高，另有逾半數旅客希望參團人數介於15～20人。

值得注意的是，旅客對歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅表示，歐洲不少國家已鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞。且歐洲團費預估漲幅約3成，相較其他地區低，亦推升旅客選擇意願。

旅遊天數部分，除了過去主流的5日遊商品，雄獅調查發現旅客對10日以上的長天數行程需求提升，推測是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情。

同時，雄獅也發現客製化包團的需求亦較以往增逾2成，已有旅客規畫揪團要一起出國「吃好住好」度假，指定入住頂級溫泉飯店及米其林餐廳，要把這些年受疫情影響沒玩到的好好補回來。

考量旅客旅遊習慣改變，雄獅指出，未來行程規畫將安排戶外及自然景點為主，並增加以往未曾走訪過的新景點。韓國則主打入住鬧區飯店多晚，減少旅館更換次數。歐洲線同樣安排定點深度旅遊，節省收拾行李之勞，美西10日行程是將戶外景點比例拉高。