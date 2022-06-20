前軍情局長、陸軍教準部指揮官羅德民近年屢遭檢舉涉不法，但國防部主動調查後仍以「尚無涉及不法情形」結案，但監察院調查報告揭露，羅德民爆招考護航，派2上校輔導友人女兒、拉高口試分數。對此，國民黨立委江啟臣直言，羅德民濫用公帑又爆助考風波，但國防部至今仍查無此事，顯然螺絲掉滿地，國防部應要將此案移送法辦，否則只是一昧用機密預算助長軍紀敗壞。

江啟臣表示，羅德民中將濫用公帑，包括買高檔禮品餽贈、請客吃飯等，動不動就用機密預算核銷的爭議不斷，最近又爆出助考風波更是離譜，而國防部至今仍查無此事，或稱與事實不符令人遺憾，但監察院已經調查完畢還行使糾正權。

江啟臣指出，國防部應要將此案移送法辦，因為現在沒有軍法，在軍中相關案件調查，乃至於政風監督，顯然螺絲鬆了還掉滿地，不只這樣案件層出不窮，其實包括軍購案也用機密預算做掩護，逃避國會監督，這樣狀況就在助長軍中軍紀敗壞、貪污、舞弊與逃避監督的陋習。

江啟臣說，饋贈送禮應酬在公務人員都有相關的規範在內，機密預算用在哪些範圍應開誠布公，而針對助考風波事情，國防部應要確保考試公平性，否則等於在劣幣驅逐良幣，此案若就此結案，國防部未來也很難招考優秀人才。