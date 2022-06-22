中國大陸禁止輸入我國石斑魚，行政院長蘇貞昌今天出席石斑魚推廣活動時，批評中國大陸多次打壓。（李奇叡攝）

中國大陸禁止輸入我國石斑魚，行政院長蘇貞昌今天出席石斑魚推廣活動時，批評中國大陸多次打壓，前科累累，呼籲一切依據國際貿易慣例作業，但前國民黨主席江啟臣則點破，兩岸交流過程中可能會涉及各項問題，政府應該扮演好協助角色把制度安排好，也不應拿兩岸政治問題當藉口。

蘇貞昌受訪說，石斑魚是非常好的珍貴魚種，我國養殖非常成功，深受消費者喜愛，也外銷無數，但現在看到對岸蠻橫地違背國際貿易慣例，說其中有不合格，但實際上我們檢驗完全合格，因此希望中國大陸要用科學證據，「大家依據國際貿易慣例來作業才是道理」。

蘇貞昌嘆，大陸這種打壓並非第一次，前科累累 ，前一陣子打壓鳳梨、釋迦，現在又針對水產品打壓，很不合理，如今看到國人同胞對自己的石斑魚有信心，農委會也會做最好的檢驗，一定符合安全的標準。

不過江啟臣也點破，兩岸的交流一直都持續在進行，交流的過程當中可能會涉及到管轄權、關稅、進出口的方便等問題，政府應扮演好幫助人民的角色，不管是輸出工業產品還是農產品，政府得負責把制度安排好，而不是讓人民無所適從，或讓人民自行去解決。

江啟臣表示，如果防疫要民眾自主因應，貿易也要人民自行解決的話，那要這個政府幹嘛？他批評，政府不應該拿兩岸的政治問題或所有理由當藉口，這是兩岸人民的問題，是兩岸的經貿問題，雖然目前兩岸的政治或主權，是彼此互有宣稱，也暫時也沒解決的共識，但兩岸的政府都應該站在人民的角度來解決貿易上遇到的問題。