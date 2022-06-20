卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統，將我國選項又從「台灣」改成「中華台北」，大陸讚許此為恪守「一個中國原則」，外交部表示高度遺憾，對中國政府恃強凌弱給予強烈的譴責。 外交部與足協將持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，並尋求其他正面積極的作法。

卡達（Qatar）世界盃足球賽註冊平台，日前將我國籍選項列入中國一部分引發爭議，經我方反應後更正為「TAIWAN」（台灣），近期又改為「中華台北」。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌20日指出，中方讚賞卡達政府恪守一個中國原則。

外交部副發言人崔靜麟表示，對卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統有關我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表示高度遺憾。

外交部強調，將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。