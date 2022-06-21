6月開始，中美兩強科技股主流易位，美國因為通膨觸頂的預期落空，造成美國升息3碼壓抑，持續對全球股市造成震盪，美科技股也直到2022年，股價才明顯出現估值修正，但香港科技股受到先前官方平台監管政策影響，股價整整比美股提早1年出現修正，且前波整理期間拉長、籌碼整理相對乾淨，加上中國平台監管疑慮逐漸淡化，目前港股正物美價廉，不斷吸引中長線投資人或機構法人陸續進場。

今早香港恒生指數盤中再漲逾200點。上周五中國新能源汽車下鄉啟動、加上市場傳聞俄資入港、獲准買賣的12檔港股中，不少是恒生科技指數重量級成分股，帶動香港恒生指數重越21,000點大關，恒生科技指數更展現『新牛勢』，帶動恒生科技指數基金及大中華基金績效一路向上。

根據Lipper統計，國內投信發行大中華基金，直接受惠陸港股市反彈，近月績效開始出現正報酬表現，如果只單看績效排名前10強的基金，近月績效更創下8~15%不等的漲幅，其中，近月績效表現最強的新光恒生科技指數基金，單月績效亦接近15%(達14.98%)的水準表現，表現居次的富邦大中華成長基金、野村中國機會基金，，近1個月績效亦達10.1%以上，可見中國穩經濟的政策發威，大中華股票基金績效更是水漲船高，成為下半年全球抗通膨的「新」資金避風港。

另外，近期中國主要城市，相繼推出刺激中國景氣回暖的利多政策，包括2022年全國新能源汽車下鄉活動，6月17日在江蘇崑山啟動，活動期間從5月至12月，其他還有各地方政府下達消費補貼、消費券及相關減稅，範圍更涵蓋消費電子、汽車、家電與文創旅遊，將帶旺大陸內需經濟持續熱絡，林怡君強調，恒生科技指數的成分股中，企業業務範圍均以內地消費為投資主軸，也將是本波中國消費政策利多的受惠主流，讓恒生科技指數成為港股的投資首選，建議投資人伺機佈局相關指數基金，掌握陸港股市新一波漲升契機。