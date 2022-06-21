寶雅（5904）21日股東會，承認去年財報，每股配發現金股利11元，並通過盈餘轉增資配股票股利0.1元；寶雅總經理陳宗成指出，近期觀察到疫情漸漸好轉，對下半年會是穩健偏樂觀的情況。

寶雅去年營收174.69億元，年減0.4％，稅後純益18.43億元，年減12.81％，每股純益18.25元；今年首季合併營收47.13億元、年減0.18％，稅後淨利5.05億元，EPS為5.01元，較去年同期減少1元，減幅達16.6％。

陳宗成表示，下半年將持續展店，同步持續加速數位化，截至目前寶雅全台294家、寶家全台37家，年底前目標寶雅開至320家，寶家54家。

有別以往，2022年POYA寶雅陸續推出自有品牌商品，包括與大漢酵素聯手的POYA CARE機能型酵素、寶雅米餅、與TCI大江生醫合作「iBEAUTY」美妍飲、與OKLAO歐客佬跨界合作的POYA Coffee，以及衛生紙等，以取得品質與價格優勢。