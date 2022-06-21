大甲區太白里20多年前鋪設後未曾修繕，市議員施志昌要求水利局進行路面修繕。（陳世宗攝）

台中市大甲區太白里九張段227及390地號、新興段14-3、14-4及日新段240至305地號路面，20多年前鋪設後未曾修繕，加上未做路基擋土牆造成嚴重掏空，經農民不斷陳情地漏等問題，市議員施志昌要求水利局進行路面修復；水利局強調，全長約873公尺，將趕在9月中旬完工。

施志昌表示，大甲區太白里多處農路，鋪路20多年來都未曾修繕，農民不斷向他陳情反映，他即向市府水利局爭取修復；去年初已修復九張段，現在再爭取修復新興段與日新段農路，並於上個月開始動工。21日再邀集水利局、太白里長曾進財與在地農民會勘施工狀況。

70歲老農說，他們長年耕作在「風頭水尾」的太白里，不僅是典型看天吃飯外，20年前未做路基擋土牆，如遇有田鼠、蛇就會容易發生路基掏空狀況，不僅是不堪其擾，甚至造成農田無法引水灌溉等；農民多年來不斷反映會有地漏問題，卻一直未能獲得權責單位重視。

施志昌指出，大甲、大安、外埔等區，純粹是典型的農業區，當他收到農民陳情後，就請水利局進行路面修復；加上部分路段較為狹小，希望轉彎處的截角也能一併改善增加行車安全；提供靠天吃飯的老農，一個安全及無地漏的耕作環境。

水利局強調，目前九張段路面修復工程已完工，新興段與日新段等農路則已經開始動工修復，預計九月中旬可以完工，總經費約150萬，總計長度為873公尺；此次除路面修復外，將會新設擋土牆以防止路基再次掏空，轉彎處截角問題也會一併改善。