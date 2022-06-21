暑假是許多飆車族出沒車聚的時間，其中有不少改裝車噪音擾民，甚至競速危害用路人生命財產安全，為遏止飆車歪風，桃園市楊梅警分局在18日和19日2天的凌晨0至6時，以口袋攔截圍捕強勢執法，展現防制飆車與街頭逞凶、滋事騷擾的決心，維護轄區民眾交通安全及居住安寧。

楊梅警分局指出，一些競速飆車車隊，會從台66線接台61線途經本轄北上林口或南下新竹飆車，影響轄區安寧與交通安全，因此在重要聯絡道加強區域聯防機制，以口袋封鎖方式，執行防制危害駕車勤務，共出動5組警力封鎖新屋區高鐵南路六段與梅高路三段路口，進行包夾攔截，強力取締飆車族。

執行期間，警方共舉發發拆除消音器等交通違規共11件，蒐證通報改裝噪音車輛19輛，更查獲意圖販賣三級毒品現行犯。警方也呼籲，暑假是青少年容易聚集車隊飆車的時間，父母應留意關心，別讓孩子有競速等危險駕車行為，警方將採強勢執法，若涉嫌違反刑法公共危險罪，將依法偵辦。

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