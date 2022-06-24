暑假即將到來，高公局預估今年暑假期間，周六、周日的交通量約較一般例假日增加5％至7％，因此規劃7月1日至8月29日實施交通疏導措施。（高公局提供／陳祐誠傳真）

暑假即將到來，交通部高速公路局考近3年交通狀況，預估今年暑假期間，周六、周日的交通量約較一般例假日增加5％至7％，因此規劃7月1日至8月29日實施交通疏導措施，尖峰時段將有高乘載、匝道儀控、開放路肩等管制。

高公局指出，近期西部國道交通量已逐漸脫離新冠肺炎疫情影響，國5交通量則已恢復至未受疫情影響程度，以上一周末休為例，西部國道交通量僅較一般例假日減少約5％，國5交通量則增加約5％。

高公局預估，今年暑假期間周末交通量約為105至107百萬車公里，約較一般例假日增加5％至7％交通量，另周五交通量預估為104百萬車公里，約較平日增加18％，周一交通量預估為91百萬車公里，約較平日增加3％。

高公局規劃於7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，並將視疫情發展及天候等因素滾動檢討調整。

一、高乘載管制：維持每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、匝道儀控：每周五至周一，視國道主線交通狀況採取嚴格管制，並於每周五實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控，每周六、日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。

三、開放路肩：每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

四、暫停施工：每周五12時至周日24時，暫停施工及例行養護作業。

高公局指出，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段（國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國3土城至關西、快官至霧峰及國5南港系統至頭城）、周日下午北向瓶頸路段（國1西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口，國3竹山至中興、霧峰系統至霧峰、關西至大溪及國5宜蘭至坪林等）及周一下午北向國5宜蘭至坪林路段，易有長時間壅塞情形。