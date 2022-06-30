台茂購物中心明日（1日）至3日下午4點到晚上8點半推出「High夏市集」多項限定版美食。（台茂購物中心提供）

對學生來說，今天應該是最快樂的一天，因為明天就要正式開始放暑假了！台茂購物中心就打造了一連串的FUN暑假系列活動來迎接暑假開始，打頭陣的就有於本周六（2日）晚上7點45分，率先將以盛大的「夏日煙火秀」來迎接暑假來臨，而明起（1日）至3日下午4點到晚上8點半就推出「High夏市集」，祭出雞蛋糕、鬆餅、芒果漢堡及韓式煎餅等限定版美食，還有由世界拉花冠軍打造的黑色系時尚咖啡品牌「CHLIV」，將於17日前打造移動式概念店，更與點點心聯名推出台茂快閃限定每日100杯的「CHLIV YUEN YEUNG港式凍鴛鴦」。

台茂購物中心將於17日前首帶來由世界拉花冠軍打造的黑色系時尚咖啡品牌「CHLIV」，更與點點心聯名推出台茂快閃限定「CHLIV YUEN YEUNG港式凍鴛鴦」。（台茂購物中心提供）

另外4日前還有10大專區滿千送百優惠，包括運動、戶外、流行休閒、少女裝、流行童裝，單筆滿3000送200，小少淑女裝、設計師女裝、嬰幼童裝、男裝，單筆滿4000送300，而寢具單筆滿5000送300電子商品券，鍋具單筆滿4000送250等優惠，更有「8結蛋捲」、「Dyson美髮新品發表會」等快閃活動陸續登場。