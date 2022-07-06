每年暑假期間都會推出以親子、學童為對象的活動及展覽，故宮北院今夏以草蟲畫為中心，推出一連串活動，故宮院長吳密察指出，中國傳統繪畫絕不只有寫意山水，也有細膩的寫實畫，尤其要畫細緻又會動的草蟲，格外不易。

「幾百年前要畫昆蟲很困難，不像近代可以先拍照」吳密察說，故宮北院的《草蟲捉迷藏》特展，除了從草蟲畫中看到對細緻事物的精細觀察與繪製，也希望透過跨界合作，讓文物與當代對話。吳密察指出，對於藝術史研究者而言，以往只知其畫不知畫中蟲草真實、正確與否，此次與大專院校昆蟲學系及昆蟲館合作，也可避免誤導觀眾。

故宮畫畫文獻處副研究員邱士華以宋李迪的《秋卉草蟲》為例，雖有精彩的敷色，但總覺得畫中花金龜的翅形怪異，國立中興大學昆蟲系教授楊曼妙則指出，一般甲蟲在飛行時要打開前翅鞘，再將後翅展開飛行，但花金龜可直接伸出後翅飛行，繪者的觀察十分入微，但可能翅型實在難以捕捉，遂投射了鳥飛行的樣子，把鳥翅放在花金龜身上卻沒有違和感，仍十分有趣。

西洋傳教士畫家郎世寧的畫向來以寫實聞名，故宮書畫文獻處助理研究員吳誦芬以〈荷花慈姑〉為例，乍看下構圖細膩，描畫的蝴蝶、荷花也十分真實，讓人覺得是絲毫不差地根據實物寫生而成，但國立台灣師範大學生命科學系教授徐堉峰卻指出，畫中的金星尺蛾，翅上的黑灰色斑分佈都十分逼真，但卻把絲狀的尺蛾觸角畫成了棒狀的蝴蝶觸角。

從院藏的草蟲畫中除了找到小生物真實的身份，也得以了解與草蟲有關的故事與背後所藏的意涵。此外，配合夏季特展的《藝時空旅行—2022故宮童樂節》也結合關卡任務及體驗道具，鼓勵大小朋友探索展廳文物。