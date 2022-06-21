全球通膨緊張，美國聯準會（Fed）激進升息推升經濟衰退預期，衝擊股市連日走跌，不少投資人帳上一片綠油油。即有投資人唉聲嘆氣，他只買一檔股票就虧損約256萬元，未實現損益-79%。其他網友看了納悶，「哪一支現在跌了79%呀！真可怕」、「哪支明牌這麼兇跌79%」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張損益表截圖，僅投資一檔股票的他，成本從321萬3100元，一路賠到僅存65萬2600元，虧損256萬500元，未實現損益更達到驚人-79%。他無奈哀嘆，「已經不是吃泡麵就能解決的了」。

貼文曝光引起廣泛討論，「這不簡單！」、「血流成河，我喜歡」、「人生大起大落實在是太刺激」、「有生之年會回來的，沒有交易就沒有傷害」、「我只能安慰你，一張不賣奇蹟自來」、「沒賣都不算賠」、「看了你的損益，突然覺得我的還好，被安慰了感謝你」。

有投資人投資一檔股票慘賠逾200萬，損益率高達-79%，引發熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

另外，也有不少網友好奇是哪一檔股票，「哪支可以這麼慘烈？」、「到底是哪一個有名的股票？」、「哪支？這麼嚴重」、「哪支明牌這麼兇跌79%」、「那一檔股票？太慘了吧」、「哪一支現在跌了79%呀！真可怕」、「可以告訴我們哪個嗎？」。

受Fed激進升息3碼影響，市場愈發擔心經濟陷入衰退，台股今年初創下萬八紀錄後一路走跌，加權指數失守萬八賣壓不止，接連跌破萬七、萬六關卡。今（21日）台股強勢反彈，盤中開高走高，尾盤收最高點15,728點，大漲361點。