南投縣垃圾堆置嚴重，預估今年底達到50萬公噸。（廖志晃攝）

南投縣政府規畫在竹山鎮興建綠能永續中心，引發民眾疑慮，竹山鎮長陳東睦號召成立自救會；縣長林明溱表示，公聽會還沒有開，地方首長就要組成自救會激烈反抗，既然沒有共識，綠能中心就不建了。

年底即將進行選舉，縣府規畫的綠能永續中心，成為焦點議題；林明溱與立委許淑華，縣議員蔡孟娥和游顥、環保局長李易書等人，21日針對綠能中心停建提出說明。

林明溱表示，由於縣內垃圾堆置嚴重，因此決定興建綠能中心將垃圾製成燃料棒，並透過專業選址評估，選定與雲林縣交界處且人口密度低的位置，訂於6月29日舉辦公聽會說明，但當地首長以錯誤訊息、情緒性的語言誤導民眾，並且煽動非理性的抗議，讓他很難過，由於未與地方達成共識，綠能中心就不興建了；但是，將來無論誰當縣長都必須處理垃圾 問題，而現代科技的綠能中心就是最好的處理方式。

國民黨提名南投縣長參選人許淑華表示，縣府宣布興建綠能中心後，引發地方反彈，各種錯誤訊息流傳愈演愈烈，對參選人產生壓力，恐怕成為政治操作的提款機，感謝縣長體恤決定不興建綠能中心，也希望此事到此落幕，不要再政治操作。

李易書表示，縣府規畫最新科技的綠能中心，曾兩度與竹山鎮長溝通，鎮長其實很清楚方向；環保局將暫停綠能中心一切的規畫，公聽會也取消。預計今年底時，全縣垃圾堆置量將達50萬公噸，希望縣民做好垃圾分類減量及資源回收。

陳東睦表示，他從來沒有答應綠能中心可以設在竹山鎮，並且要求先想好底渣及燃料棒要放在那裡？但是未獲答覆，他不是煽動情，只是傾聽民意。