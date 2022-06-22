為推動台灣投資市場接軌國際，施羅德投信與政治大學商學院合作，進行「2022影響力投資大調查」，並於今(22)日首次發表「影響力指數」，聚焦投資人對影響力投資之「認知、實踐與意願」等三部分、並編列成指數。調查發現有8成的台灣投資人看好影響力投資的長期報酬，且台灣投資人對參與影響力投資「意願」指數高達81.6分，顯示影響力投資世代正式來臨。

細部分析影響力投資下的五大主題，施羅德投信表示，台灣投資人普遍關注「健康醫療」與「環境生態」兩大主題，且隨近年政府「低碳政策」的推動，也為「環境生態」面向中「能源轉型」等議題，創造多元投資機會與可能，值得投資人持續關注。

如果提到未來有興趣投資的部份(包含退休準備)，投資人最偏好「健康、醫療創新」(77.8%)，其次是能源轉型(零碳排)題材(68.6%)。施羅德投信進一步分析三大投資世代的偏好，發現因世代間經濟環境不同，也因此有顯著的世代差異。例如在30-39歲世代中，最關注「創新醫療」的主題，佔73.7%；40-49歲世代中，則有70.3%投資人，偏好「永續糧食與水資源」主題；50-60歲世代，除了「創新醫療」外，也有71.6%的投資人則偏好「能源轉型」主題。

政治大學金融系教授楊曉文說明，歷經了兩年的COVID-19的全球危機，是30-39歲年輕世代開始關注「創新醫療」投資主題的主因。但隨年齡增長以及本身須負擔的責任角色轉換，主要扮演育兒與長者照護角色的40-49歲世代，在具備程度經濟能力同時，也會傾向關注與生活需求相關的主題。50-60歲世代，則因為經歷過從前的乾淨環境，然後過度到目前碳排放量增加、導致的氣候與環境變遷，相較其他世代更關注「能源轉型」主題。

施羅德投信指出，投資人在「影響力投資指數」的「認知指數」分數中，以最年輕的30-39歲世代，最力挺影響力投資。不僅該指數的分數最高、達到59.22分外，其中有近3成的投資人目前已經擁有影響力投資項目，更有53.8%的投資人表示願意在未來兩年內，開始進行影響力投資。