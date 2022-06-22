樂天啦啦隊女孩不僅美貌一個比一個過人，私下也是好閨蜜，近來成員琳妲、曲羿及小帆一起搭機赴澎湖遊玩，忘情享受碧海晴空陪伴，不過當地太陽紫外線十足毒辣，即使躲到遮蔽物的陰影之下，雪白肌膚仍被曬成兩種膚色，小帆更直接秀出胸前火紅曬傷處，就像被種草莓一般，只能笑怪太陽「太壞了」。

日前3位啦啦隊甜姐兒，穿著同色系的黃色洋裝跟白色罩衫，在海邊取景，才幾個小時皮膚就慘遭曬傷，琳妲首先詢問大家「妳知道誰很大嗎？」隨後公布解答「是太陽」。接著她看向鏡頭說道「現在沒有太陽，可是我們被曬成這樣」，緊接著用手指拉下洋裝領口，火辣呈現出白紅兩種的肌膚顏色。

小帆胸口被太陽曬出一個火紅大傷口。(圖/琳妲 IG)

站在她身旁的曲羿也回道，「我…對 我早就」，隨即也拉低洋裝領口，豐滿事業線連忙見客，不僅胸前、手臂處都變紅，至於一直沉默不語的小帆更誇張，胸前直接被曬出一大塊紅色斑點，引來隊友一聲驚呼「妳直接曬到一個草莓耶」，無奈感嘆「唉唉唉我可憐，太陽壞壞」，琳妲看到則笑回「妳很開心吧」。

大批粉絲看見養眼澎湖照太過火辣，深邃事業線非常誘惑，可惜清涼福利時間太短，直呼「太陽壞壞」、「衣服不夠低」、「真的又毒又壞」、「太壞了，又害我把這影片一直看一直看」、「最近天氣很熱，要記得擦防曬油喔，你好漂亮」、「笑翻…看不停」。