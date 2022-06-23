（七期豪宅遭爆超挖基地，都發局派員到場勘察，隨後要求停工修改。圖／中市都發局） 民進黨市議員陳淑華接獲民眾陳情，今（22）日召開記者會，指七期豪宅建商旗下三個建案超挖地下室，要求相關單位立即派員到場履勘！台中市都發局隨即派員現勘後，三建案被要求停工修改；建商回應表示，初步規劃與施工執行之差異，已陸續申請設計變更，以不影響消費者權益為原則。陳淑華說，七期豪宅建商超挖地下室，將機械車位改為平面車位，其中一案，將77個機械車位變為平面車位外，還增加30個子母車位銷售。都發局表示，有關「聯聚瑞安」、「聯聚方瑞」及「理仁柏舍」等三建案超挖基地案，今日派員到工地現場勘查結果，「聯聚瑞安」施工進度為一樓版申報，但現場B1至B5與圖說不符，已要求停工修改或辦理變更設計。至於「聯聚方瑞」及「理仁柏舍」施工進度皆為放樣申報，但現勘發現確實超挖，以及假設工程與核准圖說、施工計畫書及土方申報量不符。都發局指出，三建案皆依據建築法第58條予以勒令停工修改，另將檢討建築師、營造廠或專任工程人員，是否涉有簽證不實及未按圖施工情事，依法究責。建商回應指出，在原本規劃設計上做得並不完整、完善，為了盡善盡美，才有初步規劃與施工執行之差異。不過，目前完工個案已依照程序辦理變更設計，另外興建中的個案，也依行政流程申請設計變更中，以不影響消費者權益為原則。