400年以前的起源 由西拉雅族開始

臺南市政府近期致力於籌備2024年臺南400紀念活動，為找回400年前臺灣與世界接觸的源頭，進而以西拉雅族人的視角詮釋屬於自身的文化，臺南市文化資產管理處與成功大學考古團隊鍾國風老師以及西拉雅族人段洪坤老師合作，針對西拉雅族舊社展開考古調查及培力計畫，試圖找回400年前的歷史軌跡。

400年來，歷經不同時期的政權統治，西拉雅族失落了部分原有的文化歷史，此次計畫取名為「復返西拉雅」，透過一系列的活動規劃，讓西拉雅族人回到舊社，更深入了解自己的文化，也讓對於西拉雅文化有興趣的民眾有機會了解這些文化的內涵；計畫過程中，團隊也徵詢西拉雅族「跨地議會」意見，討論如何透過培力過程來規劃工作坊內容，由族人討論族群事務，也對於後續推動西拉雅族文化工作坊等活動更有向心力。

造訪蕭壠舊社當地進行田野訪談。(圖／吉貝耍部落端洪坤老師 提供)

西拉雅成年禮訓練 復振年齡階級組織

計畫中的「奔跑吧！卡西武旺」工作坊結合考古行動，同時安排了西拉雅族成年禮體驗。團隊依據歷史文獻與田野口訪，得知過去在西拉雅族中存在著男子年齡階級制度，到了成年的年齡，男子們需離開原本的家屋住所，移地進行隔離訓練，成年禮後脫離小孩身份進入社會所屬的年齡階段，必須開始扮演著協助主持傳統祭儀、部落內外事務、維持社會運作的重要角色。此次針對年輕族人安排體驗隔離訓練，以訓練的方式讓參與者熟悉西拉雅族的傳統社域範圍，復刻過去年齡階級成員保衛家園的重要工作，期待工作坊結束後，年齡階級亦能持續運作，在當代社會中發揮價值與功能。

「奔跑吧！卡西武旺」將於今年8月以兩梯次工作坊形式辦理，邀請民眾與西拉雅年輕族人們一起實作參與蕭壠社域考古發掘工作，從中認識考古地層與文化遺物等，實際接觸西拉雅族蕭壠社祖先遺存的物質文化遺留，並透過專家分享、參訪南科史前館西拉雅族文物、結合競跑傳統村社收集公廨印信的年齡階級訓練、參與西拉雅族歌謠創作和復刻傳統物質文化等各種方式，引導參與者進一步認識族群文化，激盪出新火花，更多詳細資訊及精彩過程，請持續追蹤Facebook粉絲專頁「復返西拉雅」。

計畫籌備前期於西拉雅族蕭壠舊社採集傳統飾有貝印紋的陶壺殘件。(圖／吉貝耍部落端洪坤老師 提供)

（臺南市政府廣告）