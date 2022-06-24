大陸房地產市場持續低迷，開發商為吸引農民買房各出奇招。網傳河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，可用「每斤人民幣（下同）2元，小麥換房」，最高可抵16萬房款；河南開封市杞縣的建業城，「每斤5元大蒜換房」，最高可有7萬元優惠。不過據陸媒報導，類似的換房活動目前已被提前叫停。

「小麥換房」原計劃至下月10日結束，推出兩天來，還沒有成交紀錄。該建案售樓部銷售人員前晚稱該活動已經結束，原因不清楚，只是接到了取消活動的通知。此外，河南開封杞縣建業城銷售人員亦稱，「大蒜換房」的活動也在21日晚停止了，因為發展商承受不了各方面的壓力。

杞縣建業城售樓處工作人員表示，「大蒜換房」實際上不收蒜也不要蒜，活動是根據當地特色農產品推出的購房補貼政策。即無論購房者有無大蒜，都可以參與所謂「大蒜換房」，享受開發商給予的「變相」購房補貼。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，很多房地產企業正需要通過銷售來回收流動性，尤其是那些存在償債壓力的企業，而降價促銷依然是回收流動性最有效的辦法。然而部分地區對於房地產降價促銷是有限制的，房企花式促銷可能是為了繞過這些限制。