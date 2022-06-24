桃園市大溪區一間石化工廠與倉庫，今日下午發生火警事故，現場火勢吞沒整間工廠，灰黑濃煙直竄天際，桃市消防局接獲通報後，出動25車共77人前往現場灌救，目前無人員傷亡。
桃市消防指出，下午1時許接獲報案，大溪區康莊路三段636巷一間內部放有石化工業設備的工廠與倉庫發生火警，共出動25車、77人趕赴現場灌救，起初火勢相當猛烈，後於下午2時25分控制住火勢，所幸無人傷亡。
桃園市大溪區一間石化工廠與倉庫，今日下午發生火警事故，現場火勢吞沒整間工廠，灰黑濃煙直竄天際，桃市消防局接獲通報後，出動25車共77人前往現場灌救，目前無人員傷亡。
桃市消防指出，下午1時許接獲報案，大溪區康莊路三段636巷一間內部放有石化工業設備的工廠與倉庫發生火警，共出動25車、77人趕赴現場灌救，起初火勢相當猛烈，後於下午2時25分控制住火勢，所幸無人傷亡。
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