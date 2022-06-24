日本豐田汽車以及鈴木汽車共同於24日宣布，雙方從2017年開始相互合作在印度市場販售車輛以來，迄今已邁向第5個年頭。最新消息是，這兩家日本車廠預定將在8月份，會開始在印度生產首款油電混合動力車。

這款由鈴木開發的混合動力休旅車，將交由豐田位於印度南部的車廠負責生產。同時，這款油電環保車也將在印度販售，並出口到包括非洲在內的全球市場。

據悉，此款休旅的動力，將結合來自鈴木以及豐田不同的研發技術。對印度政府來說，也希望當地的車輛能漸漸汰換成，對環境友好的環保車，希望先以達到碳中和為目標。