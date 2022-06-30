迎接盛夏，知名甜點品牌beard papa's首次推出「檸香乳酪泡芙」，7/1起限定一個月販售，標榜嚴選歐洲及日本名店指定使用的法國第一品牌kiri頂級鮮奶油乳酪入餡，口感細緻綿密、奶香濃厚不膩口，再加上些許檸檬汁提味，乳酪的醇濃奶香和微鹹尾韻與淡淡的檸檬香氣融合，讓濃郁醇厚中更增添了清爽平衡的風味。

beard papa's檸香乳酪泡芙共有五種餅皮的豐富選擇：搭配招牌日式或黑日式餅皮，外酥內軟的百搭口感更能凸顯檸香乳酪的奶香綿密；或是配上濃濃奶酥香氣的菠蘿泡芙或酥脆的餅乾泡芙，香酥脆口的濃郁嚼感更為細緻滑順的檸香乳酪餡增添風味與口感；還可以嘗試mini泡芙，將日式泡芙迷你化的尺寸可愛討喜又方便攜帶。

迎接暑假到來，beard papa's與小朋友同樂，beard papa's小小達人秀影片徵選活動即將開跑囉！7/1到7/31中午12:00前，為12歲以下的小朋友錄製一段二分鐘內的才藝影片，上傳至個人Facebook或Instagram平台並設公開，hashtag「#小小達人秀」及「#PAPA小達人」，或是將影片寄至指定信箱，即有機會獲得大獎：全家福紀念照乙組、beard papa's特製獎座乙座、價值2,000元的泡芙兌換券及papa周邊商品，一共將評選出三位小小達人獲得大獎。此外，再加碼抽出30位幸運的小小達人，送出價值500元的泡芙兌換券及周邊商品。

慶祝beard papa's來台20週年，七月中將推出「鬍子爺爺20週年大挑戰」系列活動，第一波將尋找和beard papa's Taiwan同樣於2002年8月8日出生的壽星，一同參與神祕活動。