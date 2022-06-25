世界衛生組織正評估將列最高層級公衛警報的猴痘正式入侵台灣，家住台南的25歲德國返台男子證實感染，病毒兵臨城下引爆市民驚恐，衛福部緊急匡列密切接觸者20人，25日根據新公布指引，縮減匡列為9人，台南市衛生局25日公布患者大腿水疱照片，聲明台南市共6名接觸者，目前皆無感染症狀。

台南市衛生局聲明，確診猴痘的25歲男子16日返台，20日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛、紅疹與鼠蹊部淋巴腫大現象就醫，醫療人員將患者檢體送實驗室檢驗確診猴痘，目前收治在負壓隔離病房治療。

民眾看了海外猴痘感染者的照片感到驚慌，大呼「這病好醜，我不行」，台南市衛生局25日公布患者大腿水疱照片，與外國感染者的情況不甚相同。

衛福部原本匡列台南與高雄共20名接觸者，包含家人3人、醫療相關人員10人、司機與其他4人。不過疾管署25日公布猴痘疫情調查與接觸者追蹤指引，根據新的指引，把非接觸者都排除，僅剩9人，例如防疫計程車司機距離遠，又有清潔消毒，就可以排除。

目前匡列的9人都屬中低風險接觸者，因個案正在居家檢疫期間確診，家人未實際同住，不算高風險接觸。

台南市衛生局表示，台南市匡列6人，包括3名家人，3名醫護人員，目前皆無症狀。該個案目前收治於醫院負壓隔離病房，衛生單位預計健康監測至7月14日。