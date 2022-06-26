陸劇《員警榮譽》登上微博熱搜。（圖／取自鳳凰網）

近期河北唐山爆發燒烤店毆打事件引發大陸輿論關注，也讓地方治安問題被密切關注。但一部不走傳統頌揚基調、描繪地方員警值勤百態甚至基層無奈的《員警榮譽》戲劇，也進入大眾視野並大獲好評。從剛開播時在豆瓣評為7.7分，之後逐步走高到8.1分、8.3分，直到大結局時已達8.5分，甚至讓「＃員警榮譽 哭麻了＃」一詞登上微博熱搜。

從鳳凰網指數的5月劇集榜單中，也可看到《員警榮譽》奪下榜首，被認為作為一部軟性的大陸主旋律題材作品，《員警榮譽》直面現實，呈現基層社會矛盾。作為主角的員警人物刻畫上，也沒有走傳統「偉光正」套路，反而是通過有缺點的主角成長與救贖來詮釋「員警榮譽」的意義。

平時多數看到的大陸警察題材戲劇，出現的都是刑事案件，例如牽涉人命、還有警方與犯罪分子間的鬥智鬥勇、充滿戲劇性。但該劇編劇趙冬苓指出，到基層取材時發現，員警的基層當中以民警占很大部分，實際上民眾找員警處理的幾乎都是雞毛蒜皮的小事。

大陸影視自媒體評論認為，《員警榮譽》在題材上突出差異化，將目光聚焦在城鄉結合部的一個基層派出所—八里河派出所，並經由4位年輕員警的見習期與民警處理的各種大小事件，一窺大陸基層社會的模樣。

例如在一般類似戲劇中，就是一貫的善有善報、惡有惡報。但《員警榮譽》把「現實不是這樣的」的人生真實面搬上螢幕。例如劇中有名老人遛狗不牽狗繩把小孩嚇壞了，卻反而訛詐起小孩的家人，之後老人的家人還不斷騷擾對方。

但劇中員警的處理方式反而是勸被害一家人搬出去一段時間、避避風頭，甚至之後更建議這家人和解，不要去追究訛詐老人與其家人的責任。

這跟過往員警就該充滿正義、維護法紀的形象截然不同，凸顯的是大陸真實基層的工作方法，能就地調解的矛盾就化解掉，盡量不把矛盾擴大走法院。雖說好聽叫「情、理、法」融合，說難聽點就是「和稀泥」，但劇情安排的關鍵就是直面大陸地方基層的治安管理的複雜，甚至揭示一些「潛規則」。

就有自媒體評論，該劇對人物的刻畫，不是傳統「偉光正」的套路，因為發生的都是日常生活，描繪的也都是日常所見，反而讓觀眾能看到自己的生活，也能看到自己的影子。