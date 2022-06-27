重機騎士疑似於外車道自摔，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

新北市四腳亭隧道往基隆方向今日上午發生交通事故，一名重機騎士疑似於外車道自摔，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，目前一車道封閉，警方在場管制疏散車輛，交通未中斷。

新北市警察局瑞芳分局今日上午8時許接獲通報，四腳亭隧道內瑞芳往基隆方向，有一名騎士疑似自摔，機車零件散落一地，立即派4名交通分隊及四腳亭派出所員警到現場交管，並協助救護人員將人送往基隆長庚醫院救治。

警方表示，因事故現場占據外側車道，目前由員警管制車輛由內側車道通行，交通未中斷。