新北市四腳亭隧道往基隆方向今日上午發生交通事故，一名重機騎士疑似於外車道自摔，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，目前一車道封閉，警方在場管制疏散車輛，交通未中斷。
新北市警察局瑞芳分局今日上午8時許接獲通報，四腳亭隧道內瑞芳往基隆方向，有一名騎士疑似自摔，機車零件散落一地，立即派4名交通分隊及四腳亭派出所員警到現場交管，並協助救護人員將人送往基隆長庚醫院救治。
警方表示，因事故現場占據外側車道，目前由員警管制車輛由內側車道通行，交通未中斷。
新北市四腳亭隧道往基隆方向今日上午發生交通事故，一名重機騎士疑似於外車道自摔，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，目前一車道封閉，警方在場管制疏散車輛，交通未中斷。
新北市警察局瑞芳分局今日上午8時許接獲通報，四腳亭隧道內瑞芳往基隆方向，有一名騎士疑似自摔，機車零件散落一地，立即派4名交通分隊及四腳亭派出所員警到現場交管，並協助救護人員將人送往基隆長庚醫院救治。
警方表示，因事故現場占據外側車道，目前由員警管制車輛由內側車道通行，交通未中斷。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。