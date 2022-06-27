沒有跡象顯示，俄羅斯的國際債券持有人在周日(26日)已經收到支付款項，此也讓俄羅斯政府面臨數十年來首次債務違約的風險。

自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯面臨大規模的制裁，包括將俄羅斯排除在全球金融體系之外，也讓俄羅斯苦於應付其400億美元國債的支付問題。俄羅斯官方一直強調沒有違約，只是由於制裁行動，無法對債券持有人發放資金，並指責西方國家故意推動讓俄羅斯發生人為的違約。

俄羅斯政府本應在5月27日支付兩筆國際債券的利息總計約1億美元，一筆債券以美元計價，一筆以歐元計價。而在30天寬限期過後，俄方應在周日最後期限進行外幣支付。

正式的違約在很大程度上是象徵性的，讓俄羅斯無法舉債，但是俄羅斯現在擁有大量石油和天然氣的收入，目前也不需要進行國際借貸；但是汙名化可能會提高俄國日後的舉債成本。

Quinn Emanuel法律事務所的主權訴訟負責人Dennis Hranitzky說，從3月以來就一直認為俄羅斯債券違約是難以避免的，只是時間遲早的問題；而現在違約就在眼前。