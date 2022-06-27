高雄35歲李姓男子25日因心情鬱悶一早就到住家附近的卡拉OK店借酒澆愁，但他酒後竟騎乘機車返家，巡邏員警發現李男滿臉通紅，隨即對他執行盤查，經酒測李男的呼氣酒測值高達0.47mg／l，遭員警逮捕時李男驚訝詢問「這也要上銬？」，警方訊後依公共危險罪嫌將李男送辦。

高市警鳳山分局新甲派出所員警25日上午11時許執行巡邏勤務，員警行經鳳山區五甲一路時，發現李男騎車搖晃且滿臉通紅，明顯有酒後駕車嫌疑，為了維護其他用路人安全，巡邏員警立即上前對李男執行攔查。

員警盤查過程中，聞到李男全身散發濃厚酒氣，警方依法對其實施酒精濃度測試，李男呼氣酒測值高達0.47 mg／l，已明顯超過法定標準值，警方立即將其逮捕，員警正準備依規定對李男上銬時，李男還驚訝地向員警詢問「這也要上手銬喔？」

李男遭逮捕後向警方供稱，自己的職業是工人，當天因為心情苦悶，所以早上就到住家附近的卡拉OK店借酒澆愁，沒想到飲酒後正要騎車返回住家，卻被巡邏員警查獲，他對自己酒後駕車行為相當後悔，警方訊後依公共危險罪嫌將李男移送高雄地檢署偵辦。

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