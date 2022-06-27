櫃買中心表示，濾能公司（6823）預計於周四（30日）上櫃掛牌，當日舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，濾能公司從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，110年合併營業收入為8億2,890萬元，稅後淨利為9,699萬元，每股盈餘為5.44元。111年第一季合併營業收入為2億4,830萬元，稅後淨利為1,382萬元，每股盈餘為0.78元。
櫃買中心表示，濾能公司（6823）預計於周四（30日）上櫃掛牌，當日舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，濾能公司從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，110年合併營業收入為8億2,890萬元，稅後淨利為9,699萬元，每股盈餘為5.44元。111年第一季合併營業收入為2億4,830萬元，稅後淨利為1,382萬元，每股盈餘為0.78元。
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