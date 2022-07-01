電池廠新盛力(4931)自結前5月稅後盈餘為5911萬元，每股盈餘為0.93元。

新盛力科技為高功率鋰離子電池模組廠，前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，產品聚焦在電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具等三大非IT領域，由於新盛力近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數。

新盛力自結5月稅前盈餘為600萬元，稅後盈餘為500萬元，單月每股盈餘為0.08元；累計4月及5月稅前盈餘為2800萬元，稅後盈餘為2100萬元，每股盈餘為0.33元；累計前5月稅後盈餘為5911萬元，每股盈餘為0.93元。

順達科近幾年加大力道搶攻非IT領域，新盛力因產品主要在非IT領域，順達科財報公告，順達科及子公司順陽公司以轉投資為目的，於111年4月6日以每股23.85元，總計9540萬元及7155萬元之對 價，分別取得新盛力科技公司4000張及3000張普通股，占被投資公司已發行股份總額約6.28%及4.71%。

目前順達科電動自行車及儲能產品均已出貨，預估今年非IT產品占比將達10%，並於2023年占比達15%到20%，順達科表示，未來兩家公司是否進一步合作，須視雙方業務發展方向而定。