櫃檯買賣中心預計於111年7月8日審議進典(6843)上櫃案。

進典主係從事工業閥門之研發、設計、製造及銷售，董事長為范義鑫，推薦證券商係永豐金證券及凱基證券，申請時資本額2億9602萬元，進典公司110年度合併營業收入為7億8263萬1000元，稅後盈餘為7154萬4000元，每股盈餘為2.45元；111年第1季合併營業收入為1億9944萬元，稅後盈餘為1387萬1000元，每股盈餘為0.47元。