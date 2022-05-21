北市疫情洪峰期將至，北市各公私立幼兒園自5月23日到年5月27日起停止5天實體課程，啟動防疫停課，台北市副市長蔡炳坤表示，若家長因工作無法親自照顧孩子，幼兒園會安排基本照顧，私立幼兒園也可向北市府申請紓困補貼，每個學生每周上限1000元。

北市教育局統計，截至5月20日各幼兒園已有5223名師生確診，導致多園停課，再加上幼生疫苗覆蓋率偏低，為避免幼兒園疫情持續擴散，北市幼兒園啟動防疫停課，公私立各幼兒園也於5月23日至5月27日進行幼兒園非同步及同步遠距教學，5月28日之後將視疫情滾動修正。

蔡炳坤表示，北市因應幼兒園停課提出配套方案，為了配合遠距教學，北市學前教育資源網（https：／／kids.gov.taipei）會提供幼兒居家成長套餐、幼兒成長月曆、幼兒園親子居家關懷指引，台北酷課雲也提供近100部影片給孩子收看。

蔡炳坤說明，停課期間家長如因為工作需要，將孩子送托，會視家長需求提供到園基本照護，且為顧及私立幼兒園營運，停課期間須退還家長的午餐費、點心費等，北市將補助每生每周上限1000元的紓困金，由園方持退費證明申請補助。蔡炳坤也提醒家長們，停課期間也要讓小朋友作息穩定，並做好自主健康管理。