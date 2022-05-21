國民黨新竹縣黨部進行為期3天的竹北市長黨內初選民調，21日公布2家民調公司調查的統計結果，立委林為洲平均支持率51.998％，竹北市代主會主席48.002％，林為洲以不到4％平均支持率驚險勝出，將獲得提名為國民黨爭奪失去8年的竹北市長寶座。

藍綠這場竹北市長提名過程，林為洲和林啟賢都展現君子風度，沒有相互攻擊，民調結果爐後，2人也握手相互擁抱。

林啟賢說，恭喜林為洲在初選民調勝出，未來才是一場硬戰，會全力支持林為洲，為國民黨將睽違8年的竹北市長寶座爭取回來，他個人努力不夠，要繼續努力。

林啟賢對未來是繼續參選市民代表或縣議員的問題表示，目前他並沒有規畫，也沒有這個念頭，他2年前就開始規畫竹北市長的選舉，也尊重初選民調的結果。

林為洲說，民調結果他和林啟賢主席的差距不大，表示林啟賢在力基層的實力有目共睹，在競爭過程當中2人也保持良好民主風度，民調只是完成提名程序，還要經過黨中央核備，他要先拜訪林啟賢，接下來如何協助走下一步，及如何建構竹北市長的選戰。

林為洲說，提名只是第一關，再來他將面對的是不同政黨的對手競爭，這要訴諸竹北市民，市民的水準和要求都很高，他會戰戰競競準備好打這一戰，讓市民見證，誰提出來竹政見能讓市民接受，請大家拭目以待！