北部接下來將面對疫情洪峰，為此北市社會局20日開會決定，因應疫情持續升溫，各類型的社福據點等防疫措施，延長兩個星期，繼續暫停服務至6月10日，其中因為無法施打疫苗的嬰幼兒感染風險高，親子館與育兒友善園停止入館至6月30日。

北市社會局長周榆修表示，近日因應疫情確診人數仍持續上升，為確保民眾安全及降低群聚感染，社會局轄下社區照顧關懷據點、長青學苑、老人服務中心及石頭湯、身心障礙者社區日間活動據點、社區發展及互助共好方案5月25日至6月10日持續停止實體課程活動即供餐。

北市社會局解釋，本來4月25日開會時決定5月25日開放，關閉一個月，但沒想到5月25日碰上疫情高峰，才於20日開會決定延長關閉2個星期，改為停止服務至6月10日，也呼籲一般民眾因應疫情嚴峻不要在據點聚集，以免增加群聚風險。

兒少據點與小站雖然也自5月25日起至6月10日止停止課程、活動，但維持送餐或定點取餐，因為擔心弱勢兒少遇到停課等，學校不供餐，恐會讓他們無法填飽肚子。親子館與育兒友善園則因無法打疫苗的幼兒風險高，持續停止入館至6月30日，但仍維持線上服務。