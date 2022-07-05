櫃買中心表示，預計於7月8日審議進典（6843）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，進典主要從事工業閥門之研發、設計、製造及銷售，董事長為范義鑫，推薦證券商為永豐金證券及凱基證券，申請時資本額2億9,602萬元。

進典2021年合併營業收入為7億8,263萬元，稅後淨利為7,154萬元，每股盈餘為2.45元。今年第一季合併營業收入為1億9,944萬元，稅後淨利為1,387萬元，每股盈餘為0.47元。