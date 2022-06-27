民進黨立委洪申翰近日前往美國，與國會跨黨派議員對話，他今（27日）晚間透過臉書證實，要從華府搭機返台前，依規定進行PCR檢驗，結果陽性確診，會好好遵守美國跟台灣的防疫規定，在華府好好休養，但也會繼續關心台灣的大小事。