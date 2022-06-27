洪申翰赴美訪問 返台前PCR確診 22:212022/06/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委洪申翰透過臉書證實確診。（摘自洪申翰臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委洪申翰近日前往美國，與國會跨黨派議員對話，他今（27日）晚間透過臉書證實，要從華府搭機返台前，依規定進行PCR檢驗，結果陽性確診，會好好遵守美國跟台灣的防疫規定，在華府好好休養，但也會繼續關心台灣的大小事。 《國際經濟》五大警訊齊發 美國經濟正在放緩 《國際產業》繼抖音後 這家快時尚陸企席捲美Z世代 別管福建艦了！美最該擔心陸4種船艦 #新冠肺炎 #台灣 #PCR #檢驗 #陽性確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 繼續軍援烏 CNN：美將宣布提供中遠程地對空飛彈系統 10:342022/06/27 國際 夫妻暖心收編流浪貓 動保組織一看秒愣 曝驚人身分 17:592022/06/27 萌寵 操盤心法－Fed壓抑通膨 股債市仍需保守應對 04:102022/06/27 證券．權證 AIT報喜 台灣環球晶圓將在美國德州設新矽晶圓廠 22:392022/06/27 政治 《國際經濟》抗俄國油金 拜登籲G7團結 09:482022/06/27 財經 成本難壓低讓售價飆漲，JD Power：電動車五月平均價格同比上漲超過 20％ 16:342022/06/27 汽車情報-汽車新聞 鄧振中確診缺席選擇美國 台美貿易倡議首次會議仍會舉行 11:342022/06/26 財經 中美論譠社》引爆美國「停滯性通貨膨脹」的三大戰犯（李秉信） 11:372022/06/27 海納百川 美日合作2奈米有問題？日官員出手！找台積電密談這件事 09:582022/06/27 財經 社評／以中國為中心的全球化時代 04:102022/06/27 焦點新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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