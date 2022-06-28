療癒系爆笑見鬼喜劇片《我的麻吉4個鬼》，歷經艱辛疫情終於在近日正式殺青，找來曾敬驊與邵雨薇飾演地獄倒楣宅男與守護天使，以及金馬獎等級實力派演員陸弈靜、蔡嘉茵、張再興扮作風另類的鬼魂。

監製莊淳淳非常欣賞導演謝沛如對感情的深度刻劃，2人繼影集版《比悲傷更悲傷的故事》後再度合作，挑戰不同類型的爆笑鬼喜劇《我的麻吉四個鬼》，期間歷經各種險阻，莊淳淳表示：「我們在疫情升溫之際，儘管擔心這將是一段艱難的旅程，依然進行這部電影的拍攝。拍攝非常困難，每隔幾天就停停拍拍。加上梅雨季來臨，這是我職業生涯中，做過最具挑戰性的作品！」謝沛如在殺青時也有感而發地說：「非常感謝所有工作人員與演員們，你們的包容與協助才完成了這個作品。謝謝大家。」

曾敬驊這次在片中挑戰直接見鬼，而且還是個超級衰到家的孤單宅男阿緯，本以為倒楣人生走上絕路就已經是低谷，沒想到不僅死不成卻還被4個冤鬼（「碎念鬼」陸弈靜、「愛哭鬼」蔡嘉茵、「菸鬼」張再興、「調皮鬼」童星洪君昊）纏身而走上命運岔路，幸好遇到邵雨薇飾演的守護天使筱茵伸出援手，就此改變人鬼殊途的命運，連邵雨薇都表示，此次演出最困難挑戰之一，就是要同台面對眾鬼附身曾敬驊爆笑出招而自己不笑場。該片預計明（2023年）暑假上映。