國民黨立院黨團25日揭發申請快篩EUA的廠商，都接到自稱能協助申請取得EUA的公關公司、顧問的電話，然而一周過去，國民黨團今開記者會指出，沒想到食藥署不查是哪個內鬼洩漏廠商資訊給這些公關公司，反倒是去約詢吹哨的廠商，強烈懷疑食藥署企圖製造寒蟬效應，把政風單位變衛福部東廠。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨已經開記者會揭露有食藥署內鬼洩漏廠商非公開聯絡方式給特定公關公司，並要求食藥署調查內鬼是誰，然而食藥署政風沒去調查食藥署公務人員，反而再約詢調查吹哨者，企圖讓民間廠商不敢吹哨，不敢檢舉政府違法案件。

國民黨團首席副書記長李德維指出，25日國民黨開記者會，隔天26日，就有一位「食藥署黃小姐」多次去電吹哨者的公司；更可疑的是，國民黨團在記者會中，並未提到該公司名稱及電話，「食藥署黃小姐」卻能多次打電話給這家公司，28日食藥署政風人員前往吹哨者公司宜蘭倉庫，約詢相關人員，同時要求公司負責人到食藥署政風面談。

李德維質疑，這家主動接觸業者的公關公司「睛世隆中」若跟食藥署中內線不熟，怎能取得電話？政風還要求該公司確認記者會爆料影像中的人物是誰？講白了，政風室要知道是誰提出檢舉。政風不查睛世隆中在食藥署的內線，卻反而一直想要讓吹哨者曝光，「是查弊還是想吃案？」

國民黨立委賴士葆表示，政風單位工作職掌非常清楚，就是針對公務機關內部人員展開調查，結果食藥署政風人員把手伸到宜蘭，跑去找吹哨者，公關公司為何有廠商資料，政風不查，把食藥署東廠化，自甘墮落成為食藥署東廠錦衣衛，這將令國人感到不齒。

國民黨團今天正式行文給衛福部，要求本案限期在一個月內將查辦情形，答覆給國民黨團。同時，國民黨團也將彙整本案相關了解情況，正式行文給法務部調查局偵辦，查明衛福部有無內鬼，還原事實。