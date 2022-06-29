英國政府在周二晚間的一份聲明中表示，由於對烏克蘭的軍事支援加大，英國今年國防支出預計將達到GDP的2.3%。

英國國防部長Ben Wallace呼籲更多的資金，並敦促首相強生(Boris Johnson)加強國防投資，以因應不僅俄羅斯，也包括中國等其它國家的威脅。

Wallace敦促強生，到2028年時將國防預算拉高到GDP的2.5%。

英國此次的2.3%新預估，高於北約(NATO)估計的2.12%，也高於英國自己在去年預估的2.26%。

北約要求各成員國將國防支出保持在2%的門檻之上，但是預計強生會提出新要求。預定周三在馬德里舉行的北約會議上，強生將對成員國提出國防新投資目標，在事前準備的講稿上，強生將指出，未來十年的威脅將越來越大，我們需要盟友去加大威攝力量，確保未來十年的國防安全。

「2%應該是下限，而不是上限，在此危機時刻，盟國必須提高此上限」。