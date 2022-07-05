美國空軍6架F-35A匿蹤戰機5日飛抵韓國，參加美軍與韓國部隊舉行的聯合軍演。據美國之音報導，這是F-35A戰機2017年以來第一次公開造訪韓國，也正值盟國與朝鮮相互展示武器不斷升級之際。

美韓近年來公開宣布減小聯合軍演規模，第一次是2018年，時值美國展開與朝鮮外交接觸的努力。隨後的幾年則因為新冠病毒大流行病受影響。

今年5月就職的韓國總統尹錫悅謀求增加盟軍軍事力量的公開展示，包括軍演，以回應朝鮮今年進行的破紀錄的飛彈試射。朝鮮看來也在準備進行2017年以來的第一次核武試驗。

韓國國防部在一份聲明中說，這6架F-35A戰機將在韓國停留十天。聲明還說，「這次部署的目的是展示美韓聯盟的強大威懾力及聯合防衛姿態，同時改進韓國和美國空軍之間的互操作性。」

駐韓美軍在一個聲明中說，這些戰機來自阿拉斯加的艾爾森空軍基地（Eielson AFB）。駐韓美軍發言人表示，這是自2017年12月以來首次在韓國公開部署第五代戰機，不過沒有說明是否有過未曾宣布的訪問。

韓國已經從美國購買了40架F-35A戰機，仍希望再購買20架。駐韓美軍說，韓國空軍的F-35A戰機也將參加聯合軍演。

朝鮮譴責美韓聯合軍演以及韓國購買美國武器，稱這是「敵對政策」的例證，證明美國提出的不設前提條件地談判是空洞的。

美國總統拜登今年5月訪問韓國與尹錫悅總統舉行峰會時承諾，在朝鮮一連串的飛彈試射中，美國將及時根據需要以協調方式向韓國部署戰略性武器系統。