疫情趨緩，各國陸續解封並開放邊境管制，北市觀傳局帶領吉祥物熊讚前往韓國參加「大邱炸雞啤酒節」，觀傳局表示，此次除共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，促進交流，也透過7月6日到10日擺攤推廣台北觀光，盼吸引更多韓國旅客來台。
觀傳局表示，抵韓首站前往大邱市廳拜會大邱廣域市文化體育觀光局局長朴熙俊，共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，觀傳局長劉奕霆也親自送上「2023台灣燈會在台北」邀請函歡迎大邱市共襄盛舉，盼促進兩市觀光宣傳效益，吸引韓國朋友們來台北市觀光。
觀傳局說明，「大邱炸雞啤酒節」是著名的夏日盛典，每年邀請所有韓國知名的炸雞連鎖店與啤酒品牌，7月6日到10日，台北展攤一連五天都有擺攤，並準備有趣的互動遊戲，以及熊讚見面活動，希望讓民眾透過遊戲更認識台北。
觀傳局指出，大邱廣域市與台北市自2010年締結姊妹市，疫情前台北與大邱，每周定期30個航班，讓雙方觀光旅客人數快速成長，現在疫情較為趨緩，兩市恢復交流，期待可帶動兩地觀光客互相到訪。
針對韓國市場，觀傳局補充，除於「大邱炸雞啤酒節」現場抽出幸運民眾獲得華航往返台北韓國機票，未來將繼續與華航研議合作方式，並於韓國首爾辦展覽推廣台北觀光，期望未來台灣邊境限制鬆綁後，能邀請韓國好友們重新回到台北來旅遊。
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