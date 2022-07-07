台北市觀傳局長劉奕霆與大邱廣域市文化體育觀光局朴熙俊局長簽署觀光宣傳合作，盼促進兩市交流。（觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

疫情趨緩，各國陸續解封並開放邊境管制，北市觀傳局帶領吉祥物熊讚前往韓國參加「大邱炸雞啤酒節」，觀傳局表示，此次除共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，促進交流，也透過7月6日到10日擺攤推廣台北觀光，盼吸引更多韓國旅客來台。

觀傳局表示，抵韓首站前往大邱市廳拜會大邱廣域市文化體育觀光局局長朴熙俊，共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，觀傳局長劉奕霆也親自送上「2023台灣燈會在台北」邀請函歡迎大邱市共襄盛舉，盼促進兩市觀光宣傳效益，吸引韓國朋友們來台北市觀光。

觀傳局說明，「大邱炸雞啤酒節」是著名的夏日盛典，每年邀請所有韓國知名的炸雞連鎖店與啤酒品牌，7月6日到10日，台北展攤一連五天都有擺攤，並準備有趣的互動遊戲，以及熊讚見面活動，希望讓民眾透過遊戲更認識台北。

觀傳局指出，大邱廣域市與台北市自2010年締結姊妹市，疫情前台北與大邱，每周定期30個航班，讓雙方觀光旅客人數快速成長，現在疫情較為趨緩，兩市恢復交流，期待可帶動兩地觀光客互相到訪。

針對韓國市場，觀傳局補充，除於「大邱炸雞啤酒節」現場抽出幸運民眾獲得華航往返台北韓國機票，未來將繼續與華航研議合作方式，並於韓國首爾辦展覽推廣台北觀光，期望未來台灣邊境限制鬆綁後，能邀請韓國好友們重新回到台北來旅遊。